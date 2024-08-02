Режисер розповів, що українських митців знищували, і показав рідкісне фото

Малоосвічена публіка іноді запитує "А де ж українське мистецтво, скажімо, 20-х років?"

Ось воно.

Практично всі розстріляні, були репресовані або до кінця днів були позбавлені можливості вільно творити.

Зустріч харківських і київських митців. Київ, 1923. Зліва направо, перший ряд: Максим Рильський, Юрій Меженко, Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Григорій Михайлов, Михайло Вериківський. Другий ряд: Наталя Романович, Михайло Могилянський, Василь Еллан-Блакитний, Сергій Пилипенко, Павло Тичина, Павло Филипович. У третьому ряду стоять: Дмитро Загул, Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Григорій Косинка, Володимир Сосюра, Тодось Осьмачка, Володимир Коряк, Михайло Івченко.

Почути рідкісні вірші багатьох з них, а також прекрасних сучасних поетів в авторському виконанні ви можете на сторінці мистецького хабу "ВО".