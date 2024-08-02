В Україні запускають "Програму українізації пам’яті Ірини Фаріон": що це таке

Мовознавиця та політикиня залишила великий спадок, який обіцяють розвивати й надалі

В Івано-Франківську місцева влада затвердила програму українізації в пам’ять про вбиту мовознавицю Ірину Фаріон. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків

У фейсбуці він написав, що ця програма була затверджена на сесії 2 серпня. Марцінків також перерахував ключові заходи.

В Івано-Франківську затвердили програму українізації на честь Фаріон

"На сесії затвердили Програму українізації пам’яті Ірини Фаріон в Івано-Франківській громаді", ― написав Марцінків.

У рамках цієї програми буде реалізовано ряд заходів. Мер міста перерахував їх:

трансляції лекцій Ірини Фаріон у палаці Потоцьких;

літературні фестивалі з залученням відомих авторів;

безплатні курси української мови (будуть діяти постійно) та проведення семінарів, вебінарів та зустрічей для вдосконалення володіння українською;

підтримка книговидання місцевих авторів та літературні премії імені Дорошенка, Федоріва, Франка;

наліпки у всіх комунальних закладах та спонукання закладів торгівлі до спілкування і обслуговування українською.

"Дякуємо Ірині Дмитрівні за незламну позицію і величезний спадок, який вона залишила нам. Продовжуємо її справу. Бо вона відстоювала й утверджувала українську мову, культуру, історію й ідентичність", ― написав Марцінків.

На честь мовознавиці назвуть вулицю

На 45 сесії депутати міської ради ухвалили перейменування Гвардійської вулиці. Вона буде носити ім’я Ірини Фаріон. Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик, пише "Суспільне".

"Буде змінена назва вулиці в пам'ять Ірини Фаріон", — сказала Шендрик.

Рішення про перейменування входить у програму українізації пам’яті Ірини Фаріон. "За" проголосував 31 депутат.

Нагадаємо, що в Ірину Фаріон стріляли 19 липня поблизу її будинку. Її госпіталізували, але врятувати не вдалось. Вона чотири години боролась за своє життя.

Через тиждень поліція затримала ймовірного нападника. Ним виявився 18-річний хлопець. Його затримали у квартирі в Дніпрі. Зараз він перебуває під вартою. Йому вже вручили підозру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких політичних партіях була Фаріон. Всі її пам’ятають як свободівку, та це не єдиний рух, до якого вона була приналежна.

Також вам може бути цікаво, ким були батьки Ірини Фаріон. Про її родину у публічному просторі інформація рідко з’являється, але "Телеграфу" вдалось дізнатись подробиці.