Українську Конституцію варто переглянути: політолог назвав основну причину (відео)

Сучасне українське законодавство далеко не ідеальне

Після закінчення війни Конституцію України необхідно буде суттєво переглянути. Це пов’язано з тим, що нинішній вищий нормативний правовий акт нашої країни не передбачає врегулювання багатьох ситуацій пов’язаних з корупцією.

Про це заявив український політолог та голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у бесіді з " Телеграфом". За його словами, переглядати потрібно все українське законодавство в принципі.

"Є купа прикладів та ситуацій, які не врегульовані Конституцією України. І тому ці моменти потрібно буде з’ясувати та врегулювати після війни. І це стосується не лише Конституції, а й усього українського законодавства", — заявив Фесенко.

На думку політолога, переглянути потрібно не лише Конституцію України, а й кримінально-процесуальний кодекс. Це пов’язано з тим, що багато питань у площині корупційних справ залишаються неврегульованими.

Як приклад він наводить можливість внесення застави у справах про корупцію, що є неприйнятним. Такої практики в Україні просто не має бути.

Також Фесенко нагадав про те, що корупційні справи, які розслідує НАБУ, зараз перебувають у судах по 5-6 років і їх навмисно "затягують" адвокати, щоб стік термін давності в кримінальному процесі і фігурант міг бути вільний.

"У нас також є така проблема, як дуже короткий термін давності у кримінальному процесі. Приміром, скоїла людина серйозний злочин, але минуло 10 років і все — тема закрита. Людина могла взяти величезний хабар або зробити фінансові махінації на мільйони або мільярди гривень, але слідство затягли і всі… Час минув і тема закрита", — наголосив політолог.

Саме тому після війни обов’язково необхідно переглянути Конституцію України та законодавство, щоб посилити ефективність боротьби з корупцією.

Нагадаємо, у жовтні на Хмельниччині пролунав гучний корупційний скандал — правоохоронці викрили керівницю МСЕК та її сина — голову обласного Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них вдома знайшли понад 6 млн доларів у тумбочці. Вони були звинувачені у незаконному збагаченні. Тетяна Крупа також звинувачується у корупції та участі у "тіньових" схемах, які допомогали ухилятися чоловікам від мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки хабарників із МСЕК отримали реальні тюремні терміни. Хоча ці статті передбачають вельми жорстке покарання, проте реально за грати ніхто з них не потрапив. Здебільшого вони отримують випробувальний термін навіть без конфіскації майна.