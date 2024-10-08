Корупція у МСЕК: скільки хабарників отримали реальні терміни

Чому в МСЕК процвітає корупція

В Україні останніми тижнями сталася низка гучних корупційних скандалів у медико-соціальних експертних комісіях. Але попри суспільний резонанс та гучні обіцянки чиновників, реальних покарань корупціонери в МСЕК так і не отримали.

Про це пише Економічна правда. Журналісти проаналізували Реєстр судових рішень та знайшли інформацію про 216 злочинів за участю МСЕК за останні три роки.

Зазначається, що у 44 з них обвинуваченими є лікарі чи члени комісії. Типовими звинуваченнями у цих провадженнях є статті 369-2 (зловживання впливом), 368 (хабар), 358 (підробка документів), 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ) та 368-5 (незаконне збагачення).

Хоча ці статті передбачають дуже жорстке покарання, однак реального тюремного терміну ніхто з них не отримав. Здебільшого вони отримують випробувальний термін навіть без конфіскації майна.

З 44 випадків судового розгляду за участю членів МСЕК та лікарів у 32 їх визнали винними. Але лише у 6 випадках вирок включав позбавлення волі у тому чи іншому вигляді, інші обійшлися штрафами чи забороною обіймати посади.

Лише за двома із цих вироків підсудні були позбавлені волі без умов. Однак і тут є каверза — ці розгляди стосувалися подій у 2020-21 роках і обидва були оскаржені в апеляції. У першому випадку судовий розгляд продовжується досі, а у другому покарання замінили на штраф у 85 тисяч гривень.

"Безкарність підживлює вседозволеність, що призводить до нових випадків корупції. Відсутність реальних вироків лише посилює почуття безкарності серед чиновників", — резюмують автори матеріалу.

Нагадаємо, що на тлі скандалу з головою МСЕК Хмельницької області Тетяною Крупою, будинки у якої знайшли понад 6 млн доларів, у деяких областях розпочато посилені перевірки.

Самій Крупі суд призначив запобіжний захід. Вже відомо, яку заставу вона має внести.