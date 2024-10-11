Корупція у МСЕК: експерт розповів, хто стоїть за масовим викриттям чиновників

На проблему могли вказати військові

Останні гучні викриття у корупції серед працівників центрів медико-соціальної експертизи (МСЕК) можуть бути пов'язані з існування відповідної настанови для правоохоронних органів. Її міг ініціювати президент Володимир Зеленський.

Про це "Телеграфу" розповів політолог та голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він нагадав, як минулого року викрили одеського військкома Євгена Борисова, в після цього почалася кампанія з перевірки інших керівників ТЦК.

"Це була установка президента. Почалася кампанія перевірки інших військкомів. І виявилась, що у більшості військкомів схожа ситуація. Ну можливо не такі великі масштаби як в одеського військкома. Одеса завжди у нас в цьому сенсі в лідерах… Тоді була кампанія ініційована президентом, тому що треба відреагувати, навести лад. Президент у нас людина гаряча, емоційна. І думаю, що зараз схожа ситуація", — зазначив політолог.

Фесенко припустив, що на засіданні ставки обговорювались питання про хід мобілізації, під час чого військові почали доповідати, що зустрічається занадто багато медичних довідок та інших документів про те, що людину не можна мобілізовувати. Тому, на думку політолога, президент дав доручення розібратися в цьому питанні, а далі було дано відповідне доручення глави держави керівникам правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки хабарників із МСЕК отримали реальні тюремні терміни. Журналісти проаналізували Реєстр судових рішень та знайшли інформацію про 216 злочинів за участю МСЕК за останні три роки. Хоча ці статті передбачають дуже жорстке покарання, однак реального тюремного терміну ніхто з них не отримав. Здебільшого вони отримують випробувальний термін навіть без конфіскації майна.