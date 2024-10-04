Заслужена лікарка України, син кандидат наук: що відомо про топчиновників з мільйонами доларів у тумбочці

Мають купу нерухомості та чималий автопарк

У п'ятницю, 4 жовтня, викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, очільника обласного управління Пенсійного фонду на незаконному збагачені, у них вдома знайшли понад 6 млн доларів готівкою. Державне бюро дослідування (ДБР) не зазначає про кого конкретно йдеться, але ймовірніше це Крупа Тетяна та Крупа Олександр.

"Телеграф" розповість, хто ці люди та які статки у них задекларовані за 2023 рік.

Що відомо про Тетяну та Олександра Круп

Тетяна Крупа обіймає посаду керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), депутатка облради від партії "Слуга народу", член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

За сумісництвом Крупа - головний лікар Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Також вона має нагоду "Заслужений лікар України".

Тетяна Крупа

Крупа Олександр, син Тетяни Крупи, наразі обіймає посаду очільника обласного управління Пенсійного фонду. Варто зазначити, що батько Олександра Володимировича очолював управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області до 2022 року.

Олександр Крупа також має звання кандидата наук в економічній парафії.

Олександр Крупа

Скандали сімейства Круп

Тетяна Крупа, окрім викриття ДБР її незаконної діяльності, за словами нардепа Володимира Ар'єва, тиждень тому проголосувала проти звернення облради до всіх державних органів щодо процесу обміну полонених. Як і вся фракція "Слуг народу". На тлі викриття її незаконного збагачення це викликає багато питань.

Чоловік Тетяни, Володимир, у 2017 році був звільнений з посади начальника Державної фінансової інспекції після її реорганізації, але через суд він домігся свого поновлення та пропрацював до 2022 року.

Що у деклараціях Тетяни та Олександра Круп

За 2023 рік обидві особи задекларували чималі статки, зокрема, нерухомість, авто, додаткові фінансові надходження, пенсії та зарплатню.

Тетяна Крупа має у власності понад 12 земельних ділянок, але більшість нерухомості задекларовано на чоловіка. Зокрема, земельні ділянки, квартири, приватні будинки та гаражі. Безпосереднього на чоловіка також зареєстровано авто PORSCHE за 2,5 млн.

З доходів Тетяна Крупа отримала за 2023 рік понад 600 тисяч грн зарплатні, 166 тисяч пенсія та понад 700 тисяч грн інші доходи. Чоловік Тетяни отримав інших доходів на понад 2 млн грн, а пенсію — понад 220 тисяч.

Олександр Крупа очільник обласного управління Пенсійного фонду за 2023 рік отримав зарплатні на понад 650 тисяч грн, дивідендів на понад 800 тисяч грн, за електричну енергію з альтернативних джерел майже 2,5 млн грн. В його автопарку є VOLKSWAGEN, AUDI Q7 за 1 млн, BMW Х7 за 2,2 млн, AUDI Q7 за 2,1 млн.

Також безпосередньо він чи його дружина мають у власності багато земельних ділянок, будинків та квартир.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Закарпатті затримали депутата, який переправляв ухилянтів через кордон.