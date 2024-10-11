Украинскую Конституцию стоит пересмотреть: политолог назвал основную причину (видео)

Современное украинское законодательство далеко не идеально

После завершения войны Конституцию Украины необходимо будет существенно пересмотреть. Это связано с тем, что нынешний высший нормативный правовой акт страны не предусматривает урегулирование многих ситуаций связанных с коррупцией.

Об этом заявил украинский политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в беседе с "Телеграфом". По его словам, пересматривать необходимо все украинское законодательство в принципе.

"Есть куча примеров и ситуаций, которые не урегулированы Конституцией Украины. И поэтому эти моменты нужно будет выяснить и урегулировать после войны. И это касается не только Конституции, но и всего украинского законодательства", — заявил Фесенко.

По мнению политолога, пересмотреть необходимо не только Конституцию Украины, но и уголовно-процесуальный кодекс. Это связано с тем, что многие вопросы в плоскости коррупционных дел остаются неурегулированными.

В качестве примера он приводит возможность внесения залога в делах о коррупции, что неприемлимо. Такой практики в Украине просто не должно существовать.

Также Фесенко напомнил о том, что коррупционные дела, которые расследует НАБУ сейчас находятся в судах по 5-6 лет и их намеренно "затягивают" адвокаты, чтобы истек срок давности в уголовном процессе и фигурант мог быть свободен.

"У нас также есть такая проблема, как очень короткий срок давности в уголовном процессе. К примеру, совершил человек серьезное преступление, но прошло 10 лет и все — тема закрыта. Человек мог взять огромную взятку или произвести финансовые махинации на миллионы или миллиарды гривен, но следствие затянули и все… Время прошло и тема закрыта", — подчеркнул политолог.

Именно поэтому после войны обязательно необходимо пересмотреть Конституцию Украины чтобы усилить эффективность борьбы с коррупцией.

Напомним, в октябре в Хмельницкой области прогремел громкий коррупционный скандал — правоохранители разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына — главу областного Пенсионного фонда.

Во время обысков у них дома нашли более 6 млн долларов в тумбочке. Они были обвинены в незаконном обогащении. Татьяна Крупа также обвиняется в коррупции и участии в "теневых" схемах уклонения от мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько взяточников из МСЭК получили реальные тюремные сроки. Хотя эти статьи предусматривают весьма жесткое наказание, однако реально в за решетку никто из них не попал. В большинстве своем, они получают испытательный срок даже без конфискации имущества.