Ці 7 зенітно-ракетних комплексів закривають небо над Києвом (відео)

Над обороною неба столиці працюють одразу багато груп та комплексів

Система протиповітряної оборони навколо Києва складається зі кількох рівнів захисту. Окрім переносних зенітно-ракетних комплексів різної конфігурації, на чергування виходять ЗРК різної дальності.

Серед зенітно-ракетних комплексів керівник КМВА Сергій Попко назвав С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot" в інтервю ТСН. Всі вони мають свої переваги.

MIM-104 Patriot

MIM-104 Patriot– американський зенітний ракетний комплекс.Дальність перехоплення цілі від 3 до 80 км, висота перехоплення від 60 метрів до 24 км.

С-300

С-300 — це ЗРК середнього радіуса дії, що вироблявся за часів СРСР. Головна ціль — збивати літаки, крилаті, оперативно-тактичні та балістичні ракети. Ефективна висота збиття від 25 м до 27 км, дальність — до 100 км.

ЗРК "Бук"

"Бук" призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів. У 2023 ЗРК "Бук-М1" адаптували під американські ракети. Дальність ураження аеродинамічних цілей від 3 до 35 км, висота ураження від 15 м до 22 км.

С-125

С-125 — це зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії. Дальність ураження від 2,5 до 18 км, висота ураження цілей від 100 м до 18 км.

NASAMS

NASAMS – це ЗРК середньої дальності, розроблений норвежцями спільно з американцями. Комплекси можуть знищувати об’єкти на відстані від 20 до 50 км і на висотах від 20 до 30 км.

IRIS-T

IRIS-T використовується в двох модифікаціях — малої (SLS) та середньої (SLM) дальності з однаковими ракетами. У IRIS-T SLS дальність ураження до 10 кілометрів, а максимальна висота 8 км. У IRIS-T SLM радіус дії до 40 кілометрів із максимальною висотою у 20 тисяч метрів.

Crotale

Зенітні системи Crotale в України з 2022 року. ЗРК може виявляти до 30 цілей, та супроводжувати 12 найбільш небезпечних цілей одночасно й обстрілювати водночас чотири з них. Дальність до 20 км, висота збиття від 15 м до 6 км.

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