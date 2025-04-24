Рус

Трамп пропонує Україні визнати капітуляцію. Золоту капітуляцію від генія переговорів - Сергій Фурса

Автор
Сергій Фурса
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса про дії американського президента

Трамп провалює мирний процес щодо агресії Росії проти України, виставляючи неможливі умови визнання Криму російським і готується "вмити руки"?

Трамп пропонує Україні визнати капітуляцію, але це буде найкраща капітуляція з усіх можливих, блискуча і яскрава капітуляція, адже вона забезпечена особисто Трампом, який прийшов і витягнув Путіна з багна, посадив його за стіл і визнав переможцем у війні, яка мала б тривати 3 дні, а триває вже три роки без жодних стратегічних успіхів для Росії. Золота капітуляція від генія перемовин. І Трамп розраховує на вдячність і готовність України йти йому на зустріч, при тому, що він сам особисто зруйнував як довіру, так і важелі впливу, відмовляючи Україні у подальшій підтримці.

Звучить божевільно. І навіть тупо.

Не дивно. Адже Трамп наразі провалює абсолютно все, за що він взявся. Абсолютно.

Він вже здав назад і моргнув у протистоянні з Китаєм.

Він вже здав назад і заявив, що не хоче звільняти голову ФРС.

Він вже провалив боротьбу з дефіцитом бюджету США, який зростає, а Маск при цьому скулить і каже, що скоро втече рятувати Теслу.

Він вже провалив боротьбу з нелегальною міграцією, хоч і відправляє американських громадян у концтабір

Він вже визнає, що не може нічого зробити з Іраном і готовий повернутись до угоди, яку сам колись зруйнував

І зрозуміло, що він жодним чином не зможе владнати проблему торгівельного дефіциту США, хоча це і не є проблемою, хіба що в голові самого Трампа.

Таким чином другий термін Трампа хоч і виглядає більш крінжово ніж перший, проте поки що він такий самий бездарний.

При цьому всьому він зруйнував довіру в економіці і США впевнено прямують до рецесії. На порожньому місці, адже три місяці тому економіка була в чудовому стані, а довіра до долара США безмежна. США втратило довіру, втратило союзників і нічого не отримало навзаєм.

Ось воно мистецтво вести перемовини. Найвищий пілотаж.

Так що було б дивно, якби у нього вийшло в кейсі війни. Хоч йому дуже хочеться робити тьомні дєлішки з Путіним, заробляти мільярди доларів на Росії і побудувати в центрі Москви Трамп Тауер, найбільший і найзолотіший з усіх Трамп тауерів по світу.

Джерело: пост Фурси у Facebook

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Блог #Дональд Трамп #Сергій Фурса