Ці категорії українців повинні обовʼязково підтвердити право на відстрочку

Автоматичне повідомлення про інвалідність до ТЦК не надходить

В Україні не діє синхронізація Територіальних центрів комплектації (ТЦК) з Пенсійним фондом і Мінсоцполітики. Тому громадяни, що мають право на відстрочку як-от багатодітні батьки та особи з інвалідністю, мають прийти у військомат самостійно.

В іншому випадку людина може отримати штраф, який майже неможливо оскаржити у суді. Про це йде мова в матеріалі "Телеграфу" "У ТЦК немає дару передбачення. Що треба знати про повістки і штрафи для людей з інвалідністю".

"Міноборони вже налагодило обмін із базами Мін'юсту та Податкової, тож заброньовані працівники вже користуються зручними послугами через "Дію". Проте синхронізація з Пенсійним фондом і Мінсоцполітики, яка дозволила б автоматично фіксувати інвалідність чи інші підстави для відстрочки, наразі не реалізована", – йдеться в публікації.

Відтак, люди, які мають інвалідність, багатодітні батьки, доглядачі та студенти змушені особисто звертатися до ТЦК з метою повідомлення про свій статус. Це потрібно робити протягом 7 днів. В іншому разі таким особам загрожує штраф, оскаржити який вдається не завжди. Особливо в тих випадках, коли повістка вже була вручена.

"Закон про військовий обов'язок вимагає, щоб зміни в сімейному стані, стані здоров’я та інші подібні зміни повідомлялися в семиденний термін до ТЦК. Автоматичне повідомлення про інвалідність до ТЦК не надходить. Якщо людина хоче оформити відстрочку чи звільнитися з військового обліку, вона має повідомити ТЦК самостійно", — пояснив "Телеграфу" адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов.

Нагадаємо, Нацполіція за розпорядженням ТЦК та СП може розшукувати військовозобов'язаних українців, які порушили облік. Часто громадяни навіть не знають, що їх розшукують. "Телеграф" розповідав, як дізнатися, чому ви потрапили в розшук ТЦК.