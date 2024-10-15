Эти 7 зенитно-ракетных комплексов закрывают небо над Киевом (видео)

Над обороной неба столицы работает сразу много групп и комплексов

Система противовоздушной обороны вокруг Киева состоит из нескольких уровней защиты. Кроме переносных зенитно-ракетных комплексов разной конфигурации, на дежурство выходят ЗРК разной дальности.

Среди зенитно-ракетных комплексов руководитель КМВА Сергей Попко назвал С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot" в интервью ТСН. Все они имеют свои преимущества.

MIM-104 Patriot

MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс. Дальность перехвата цели от 3 до 80 км, высота перехвата от 60 метров до 24 км.

С-300

С-300 – это ЗРК среднего радиуса действия, производившегося во времена СССР. Главная цель – сбивать самолеты, крылатые, оперативно-тактические и баллистические ракеты. Эффективная высота ущерба от 25 м до 27 км, дальность – до 100 км.

ЗРК "Бук"

Бук предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов. В 2023 году ЗРК "Бук-М1" адаптировали под американские ракеты. Дальность поражения аэродинамических целей от 3 до 35 км, высота поражения от 15 м до 22 км.

С-125

С-125 – это зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Дальность поражения от 2,5 до 18 км, высота поражения целей от 100 м до 18 км.

NASAMS

NASAMS – это ЗРК средней дальности, разработанный норвежцами совместно с американцами. Комплексы могут уничтожать объекты на расстоянии от 20 до 50 км и на высотах от 20 до 30 км.

IRIS-T

IRIS-T используется в двух модификациях – малой (SLS) и средней (SLM) дальности с одинаковыми ракетами. У IRIS-T SLS дальность поражения до 10 километров, а максимальная высота 8 км. У IRIS-T SLM радиус действия до 40 километров с максимальной высотой в 20 тысяч метров.

Crotale

Зенитные системы Crotale в Украине с 2022 года. ЗРК может выявлять до 30 целей и сопровождать 12 наиболее опасных целей одновременно и обстреливать одновременно четыре из них. Дальность до 20 км, высота ущерба от 15 м до 6 км.

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