Проблема не лише у війні: науковець розповів, чому Україна втрачає молодь та які будуть наслідки

Більшість сьогоднішніх школярів не повернуться в Україну

Виїзд школярів старших класів за кордон у довгостроковій перспективі матиме негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні. Проте проблема не лише у війні, через яку багато батьків вивозять дітей за кордон, але й у політиці Міносвіти.

Таку думку "Телеграфу" висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу демографічного моделювання і прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун. Він пояснив, що ці діти здобуватимуть там освіту й після завершення навчання є дуже малі шанси, що вони повернуться в Україну.

"Але я би в цьому контексті сказав, щоб міністр освіти і науки розглянув взагалі політику міністерства освіти і науки, яка підштовхує оцю молодь виїжджати за кордон. Вона виїжджає не тільки у зв'язку з війною, а у зв'язку з тим, що проводиться активна політика переходу здобуття вищої освіти на платну основу", — зазначив він.

Натомість ряд країн іноземцям, в тому числі й українцям, надає освіту безкоштовно. Так робить Німеччина, Австрія, Чехія, Фінляндія і деякі інші країни. Крім того, вартість платного навчання в Україні така сама, а інколи й вища, ніж вартість навчання за кордоном. Тому політика Міністерства освіти та науки підштовхує людей виїжджати за кордон, наголосив Олександр Гладун.

"І це результат політики Міністерства освіти і науки. Вони проводять антидемографічну політику. У нас треба вищу освіту робити безкоштовною. Треба конкурувати за молодь. А підвищенням вартості навчання ти конкуренцію не виграєш … І, на жаль, Міністерство освіти і науки, з одного боку, проводить політику виштовхування молоді за кордон, а з іншого боку скажуть, що молодь виїжджає. Їм треба у своєму міністерстві лад навести", — резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова дала свій прогноз щодо скорочення населення України. Також вона спростувала твердження про найвищий рівень смертності в Україні.