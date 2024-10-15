Проблема не только в войне: ученый рассказал, почему Украина теряет молодежь и какие будут последствия

Большинство сегодняшних школьников не вернутся в Украину

Выезд школьников старших классов за границу, в долгосрочной перспективе будет иметь негативные последствия для демографической ситуации в Украине. Однако проблема не только в войне, из-за которой многие родители вывозят детей за границу, но и в политике Минобразования.

Такое мнение "Телеграфу" высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, руководитель отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун. Он объяснил, что эти дети будут получать там образование и по окончании обучения шансы, что они вернутся в Украину, очень малы.

"Но я бы в этом контексте сказал, чтобы министр образования и науки рассмотрел вообще политику министерства образования и науки, которая подталкивает эту молодежь уезжать за границу. Она уезжает не только в связи с войной, а в связи с тем, что проводится активная политика перехода получения высшего образования на платную основу", — отметил он.

В то же время, ряд стран иностранцам, в том числе и украинцам, предоставляет образование бесплатно. Так поступают Германия, Австрия, Чехия, Финляндия и некоторые другие страны. Кроме того, стоимость платного обучения в Украине такая же, а иногда и выше, чем стоимость обучения за границей. Таким образом, политика Министерства образования и науки подталкивает людей уезжать за границу, подчеркнул Александр Гладун.

"И это результат политики Министерства образования и науки. Они проводят антидемографическую политику. У нас надо высшее образование делать бесплатным. Надо конкурировать за молодежь. А повышением стоимости обучения ты конкуренцию не выиграешь… И, к сожалению, Министерство образования и науки здесь с одной стороны проводит ​​политику выталкивания молодежи за границу, а с другой стороны говорят, что молодежь уезжает. Им нужно в своем министерстве порядок навести", — резюмировал специалист.

Как сообщал "Телеграф", ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова дала свой прогноз по сокращению населения Украины. Также она опровергла утверждение о самом высоком уровне смертности в Украине.