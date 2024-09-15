Інакше населення скоротиться: демограф розповів про те, скільки дітей має народжувати одна українка

Через "старіння нації" демографічні процеси сповільнюються

Через повномасштабну війну Україна опинилась на останньому місці світових демографічних рейтингів. Згідно з нещодавнім звітом ЦРУ, наша держава посіла першу сходинку за рівнем смертності та останню за рівнем народжуваності серед усіх країн світу. На тлі цієї тривожної статистики науковці підрахували, скільки дітей мають народжувати українки, щоб населення країни не скорочувалось.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун поділився результатами цих досліджень в етері "Ми-Україна". За словами Гладуна, для підтримки стабільної чисельності населення в Україні необхідно, щоб 100 жінок протягом життя народжували 210-220 дітей.

Старіння нації

Однак реальна ситуація в нашій країні суттєво відрізняється від цього показника. Станом на 2023 рік 100 українських жінок протягом життя народжують лише 92-98 дітей. Цей рівень значно нижчий від необхідного для природного відтворення населення.

Статистика ЦРУ показала, що в Україні на кожну 1000 осіб припадає 18,6 смерті, що є найвищим показником у світі. Щодо народжуваності, Україна демонструє найнижчий рівень глобально – шість новонароджених на 1000 осіб.

Попри такі невтішні дані, Олександр Гладун не погоджується з твердженням ЦРУ про те, що в Україні "найнижчий рівень народжуваності в світі". Експерт пояснює це особливостями демографічної структури населення: "Народжуваність залежить від статево-вікової структури і вікової структури жінок репродуктивного віку. У нас, можна сказати, по структурі населення "стара" країна, тому і народжуваність менша".

Демографічна ситуація в Україні викликає занепокоєння фахівців. Для відновлення та зростання населення країни потрібні комплексні заходи, спрямовані на підвищення рівня народжуваності та зниження смертності. Експерти наголошують на необхідності державної підтримки молодих сімей, покращення медичного обслуговування та створення сприятливих умов для виховання дітей.

Важливо зазначити, що демографічні процеси мають довготривалий характер, і для суттєвих змін потрібен час. Проте, розуміння поточної ситуації та вжиття відповідних заходів є критично важливими для майбутнього України.

Раніше "Телеграф" також писав, що буде після закінчення дії тимчасового захисту біженців у ЄС. На думку демографа, завідувача відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексія Позняка, у ЄС зацікавлені, аби частина українців залишилася.