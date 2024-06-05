"Ефекту не буде": демограф пояснив, чому влада не зможе повернути військовозобов'язаних з-за кордону

Радикальні кроки МЗС, звісно, суттєво ускладнять життя для українських чоловіків за кордоном

Обмеження надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, не матиме ефекту повернення в Україну військовозобов’язаних. Влада навряд чи досягне бажаного ефекту.

Таку думку висловив завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексій Позняк. Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв’ю "Телеграфу" "Чоловіки не повернуться в Україну, і причина не лише у війні, — інтерв’ю з вченим-демографом".

Вчений зазначив, що радикальні кроки МЗС, звісно, суттєво ускладнять життя для українських чоловіків за кордоном. Однак розраховувати на суттєве поповнення мобілізаційного резерву не варто.

"Я дуже сумніваюся, що це матиме ефект. Це просто ускладнить життя частині наших мігрантів. Навряд це буде стимулом для повернення", — висловив сою думку Олексій Позняк.

Він припустив що ті українці, хто не мав правових підстав для виїзду за кордон, просто менше матимуть справу з держорганами. А ті громадяни, хто виїхав на законних підставах, можливо, на певний час можуть повернутися в Україну для оформлення документів. Але навряд чи залишаться в країні і повернуться закордон. Мова, наприклад, йде про багатодітних батьків та людей з інвалідністю.

"Тут не буде ефекту повернення", — зазначив вчений.

Демограф додав, що в період активних воєнних дій, в принципі не може бути стимулюючих механізмів для повернення мігрантів. Та додав, що ці всі речі можуть мати ефект лише після завершення воєнних дій, після завершення війни.

Нагадаємо, що з 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають подавати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД) поряд із документами, які необхідні для отримання тієї чи іншої консульської послуги.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, яку заяву зробив міністр МЗС Дмитро Кулеба, щодо чоловіків, які перебувають за кордоном.