Вони зацікавлені в українцях: демограф пояснив, що буде після закінчення дії тимчасового захисту біженців у ЄС

Стимулювання інтеграції посилюватиметься, вважає науковець

Після завершення дії статусу тимчасового захисту в ЄС, яким користуються українські біженці, країни Європи намагатимуться інтегрувати наших мігрантів для вирішення власних демографічних проблем. Вони зацікавлені, щоб частина українців залишилася.

Про це та не лише в інтерв’ю "Телеграфу" розповів завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексій Позняк: Чоловіки не повернуться в Україну, і причина не лише у війні, — інтерв’ю з вченим-демографом

Варто зазначити, що Рада ЄС продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Після цієї дати, за словами вченого, будуть включатися механізми інтеграції.

"Вже є ознаки того, (і певні дії держав про це свідчать), що буде посилюватись стимулювання інтеграції. В Європі намагаються розробити такі заходи, щоб наші мігранти працювали, а не просто сиділи на соціальній допомозі. Ця політика вже ведеться і з часом вона буде тільки посилюватися", — пояснює Позняк.

Демограф запевняє, що ЄС вигідно залишити українських мігрантів у себе. Особливо активних та готових працювати.

"Населення в країнах Європи старішає і вони зацікавлені, щоб частина наших мігрантів там залишилась. Особливо країни Європи зацікавлені в тих українцях, які хочуть працювати, які інтегруються в суспільство, вчать мову і намагаються вжитися в це суспільство. Якщо ж казати про тих, хто отримує соціальну допомогу і не хоче нічого змінювати, то в таких мігрантах західні суспільства не зацікавлені", — резюмував Олексій Позняк.

Як повідомляв "Телеграф", у Польщі ухвалили поправки до закону про допомогу українцям, які залишили свою країну через російське вторгнення. Документ передбачає продовження граничного терміну легального перебування у Польщі українських біженців, які мають номер PESEL UKR, до 30 вересня 2025 року.