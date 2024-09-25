Чи скоротиться населення України до 15 мільйонів: пояснює Елла Лібанова

Демографиня назвала це "анекдотом"

Нещодавно в ООН приголомшили демографічним прогнозом для України до 2100 року. У Департаменті із економічних та соціальних питань заявили, що до цього періоду населення України може скоротитись до 15 млн.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтерв'ю "Українській правді" розповіла, чи може цей прогноз стати реальністю. Зокрема, такі передбачення вона назвала "анекдотом". Експертка вважає, що демографічні прогнози на такий віддалений проміжок часу є максимально ненадійними.

Лібанова зазначила, що максимальний термін для достовірних прогнозів становить 5-15 років, особливо в умовах війни. Наразі демографи орієнтуються на 2028 рік як потенційний час завершення гарячої фази конфлікту, базуючись на оцінках військових експертів.

Демографка також спростувала твердження про найвищий рівень смертності в Україні. За її словами, найкращим показником є середня очікувана тривалість життя, яка в Україні вища, ніж у більшості африканських та азійських країн.

Щодо народжуваності, Лібанова визнала, що прогнози на 2022 рік виявилися помилковими. Кількість новонароджених склала близько 200 тисяч, що перевищило очікування експертів. На 2024 рік прогнозується приблизно 180-190 тисяч народжень.

Демографічні прогнози значно залежать від тривалості війни. Чим довше триватиме конфлікт, тим більше українських родин адаптуються за кордоном, що ускладнить їхнє повернення.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що WSJ підрахував втрати України та Росії за час війни. Наслідки для обох сторін виявились катастрофічними.