Пише вірші та критикує депутатів: що відомо про екс-нардепа Лозового, який побив Олексія Дурнєва

Його привів до Верховної Ради Олег Ляшко, але він пробув там лише одну каденцію

Андрій Лозовий — колишній народний депутат України, який під час своєї каденції неодноразово потрапляв у курйозні ситуації і навіть у бійки. Він пройшов у Раду у складі Радикальної партії Олега Ляшка і був там лише одну каденцію. Але встиг запам’ятатися своїми діями як нардеп.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Андрія Лозового, який свого часу побив відомого шоумена та блогера Олексія Дурнєва.

Андрій Лозовий — що про нього відомо

Андрій Лозовий народився у Рівному 3 червня 1989 року, зараз йому 35 років. Після школи закінчив Національний педагогічний університет ім. Драгоманова у Києві. З 2009 року Лозовий почав пробивати собі шлях у політику. Він тоді став довіреною особою керівника молодіжного крила "Партії зелених" в Україні.

2012 року на парламентських виборах Андрій Лозовий висувався в народні депутати вже від Радикальної партії Олега Ляшка. Однак тоді партія не набрала потрібної кількості голосів виборців.

На парламентських виборах 2014 року Андрію Лозовому все ж таки вдалося пройти до парламенту і стати народним депутатом від Радикальної партії Ляшка. У Раді він був секретарем комітету з правової політики та правосуддя.

До речі, його мама Оксана Лозова — відома у Рівному дитячий лікар, вона завідувачка відділення у Рівненській обласній дитячій лікарні та депутат Рівненської обласної ради від партії Ляшка.

Інцидент з Олексієм Дурнєвим

У липні 2015 року Андрій Лозовий зі своїм колегою Ігорем Мосійчуком влаштували бійку — вони побили відомого нині блогера, а тоді кандидата у народні депутати Олексія Дурнєва. Це сталося у Чернігові перед прес-конференцією Олега Ляшка, куди прийшов Дурнєв. Спочатку Олексія попросили вийти поговорити, а коли він відмовився, до зали увірвалися Лозовий та Мосійчук і накинулися на нього з кулаками та палицею. У цій бійці постраждав ще один кандидат у нардепи та товариш Дурнєва Олександр Барабошко — йому вибили зуб.

Андрій Лозовий зараз – що про нього відомо

Андрій Лозовий активно веде свою сторінку в Instagram, де переважно ділиться новинами, постить збори донатів, іноді ділиться особистим фото та публікує свої вірші. Як виявилося, екс-нардеп пише багато віршів, а до того ж пише колонки для українських видань і взагалі збирається написати книгу про свого друга-художника Олександра Ройтбурга.

При цьому він не втрачає можливості у соцмережі критикувати нинішню владу в Україні та закони, які ухвалює Верховна Рада. Так нещодавно він розкритикував рішення щодо підвищення податків, яке ухвалили в парламенті.

Днями Лозовий опублікував відео з Одеси, куди приїхав на захід, присвячений його покійному другу — художнику Олександру Ройтбургу. Колишній нардеп навіть узяв слово та виступав перед присутніми, поділившись своїми спогадами.

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