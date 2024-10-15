Пишет стихи и критикует депутатов: что известно про экс-нардепа Лозового, который избивал Алексея Дурнева

Его привел в Верховную Раду Олег Ляшко, но он пробыл там только одну каденцию

Андрей Лозовой — бывший народный депутат Украины, который во время своей каденции не раз попадал в курьезные ситуации и даже в драки. Он прошел в Раду в составе Радикальной партии Олега Ляшко и был там всего одну каденцию. Но успел запомниться своими действиями в роли нардепа.

"Телеграф" решил выяснить, что известно про Андрея Лозового, который в свое время избил известного шоумена и блогера Алексея Дурнева.

Андрей Лозовой — что о нем известно

Андрей Лозовой родился в Ровно 3 июня 1989 года, сейчас ему 35 лет. После школы окончил Национальный педагогический университет им. Драгоманова в Киеве. С 2009 года Лозовой начал пробивать себе путь в политику. Он тогда стал доверенным лицом руководителя молодежного крыла "Партии зеленых" в Украине.

В 2012 году на парламентских выборах Андрей Лозовой выдвигался в народные депутаты уже от Радикальной партии Олега Ляшко. Однако тогда партия не набрала нужное количество голосов избирателей.

На парламентских выборах 2014 года Андрею Лозовому все же удалось пройти в парламент и стать народным депутатом от Радикальной партии Ляшко. В Раде он секретарем комитета по правовой политики и правосудия.

К слову, его мама Оксана Лозова — известная в Ровно детский врач, она заведующая отделением в Ровенской областной детской больнице и депутат Ровенской областной рады от партии Ляшко.

Инцидент с Алексеем Дурневым

В июле 2015 года Андрей Лозовой со своим коллегой Игорем Мосийчуком устроили драку — они избили известного ныне блогера, а тогда кандидата в народные депутаты Алексея Дурнева. Это произошло в Чернигове перед пресс-конференцией Олега Ляшко, куда пришел Дурнев. Сначала Алексея попросили выйти поговорить, а когда он отказался, в зал ворвались Лозовой и Мосийчук и набросились на него с кулаками и палкой. В этой потасовке пострадал еще один кандидат в нардепы и товарищ Дурнева Александр Барабошко — ему выбили зуб.

Андрей Лозовой сейчас — что о нем известно

Андрей Лозовой активно ведет свою страницу в Instagram, где в основном делится новостями, постит сборы донатов, иногда делится личным фото и публикует свои стихи. Как оказалось, экс-нардеп пишет много стихов, а к тому же пишет колонки для украинских изданий и вообще собирается написать книгу о своем друге-художнике Александре Ройтбурге.

При этом он не упускает возможности в соцсети критиковать нынешнюю власть в Украине и законы, которые принимает Верховная Рада. Так недавно он раскритиковал решение о повышении налогов, которое приняли в парламенте.

На днях Лозовой опубликовал видео из Одессы, куда приехал на мероприятие посвященное его покойному другу — художнику Александру Ройтбургу. Бывший нардеп даже взял слово и выступал перед присутствующими, поделившись своими воспоминаниями.

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