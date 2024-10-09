Заміжня і з трьома дітьми: де зараз і як виглядає фаворитка Ляшка у Раді Альона Кошелєва

Її називали головною красунею у парламенті восьмого скликання

Альона Кошелєва – колишня народна депутатка Верховної Ради України. Вона пройшла до парламенту у 2014 році за списками Радикальної партії Олега Ляшка і стала однією з найскандальніших народних обранок.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Альона Кошелєву, де вона зараз і чим займається під час війни.

Альона Кошелєва — що про неї відомо

Альона Кошелєва – колишня народна депутатка України від Радикальної партії Олега Ляшка. Відомо, що вона народилася 14 липня 1990 року в Харкові, зараз їй 34 роки. Також відомо, що до політичної кар’єри дівчина працювала адміністратором ресторану. Вона називала себе "безробітною волонтеркою", ходили чутки, що дівчина була волонтеркою Харківського військового шпиталю.

У 2014 році, коли Кошелєва стала народною депутаткою, їй було близько 25 років і це стало однією з причин того, що дівчина часто потрапляла у новини. На той час її називали однією з найкрасивіших народних обранок у Раді восьмого скликання. Альона вміла привертати до себе увагу не лише депутатів у Раді, а й журналістів, вона часто ставала героїнею світської хроніки.

У мережі її називали "липовою волонтеркою" та "найзагадковішою депутаткою". Справа в тому, що на перше засідання Верховної Ради Альона Кошелєва з’явилася у розкішній шубі та із золотим IPhone в оточенні охоронців і не змогла пояснити журналістам їхнє походження.

Олена Кошелєва – де вона під час війни

Колишня народний депутат від партії Олега Ляшка Альона Кошелєва у Раді займалася не лише законотворчістю, а й влаштовувала особисте життя. Ще під час своєї каденції дівчина завагітніла від народного депутата із "Блоку Петра Порошенка" Давида Макар’яна. Судячи із соцмереж вже 34-річної Альони, вони разом із Давидом вже давно і вже народили трьох дочок. А під час війни лишаються в Україні.

Кошелєва активно демонструє своє життя та сім’ю в Instagram. До повномасштабної війни екснардепка вела свій аккаунт російською мовою. Потім на початку 2022 року дівчина на 8 місяців зникла із соцмережі, і лише в серпні 2022 року з’явилася знову і почала підписувати пости вже українською мовою. А на її постах у соцмережі стоїть геолокація Київ.

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