Пішов на війну разом із сином: де служить екснардеп та обличчя Майдану Олег Тягнибок і що про нього відомо

Колись він був народним депутатом, а з перших днів війни вступив до лав ЗСУ

Олег Тягнибок — відомий український політик, лідер "Свободи" та колишній народний депутат. Свого часу він був одним з облич Майдану, які творили Революцію Гідності. Проте мало хто знає, що з початку повномасштабної війни екснардеп вступив до лав Збройних сил України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де служить Олег Тягнибок, який пішов на війну разом із сином Гордієм із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Олег Тягнибок — що про нього відомо

Олег Тягнибок народився 7 листопада 1968 року у Львові, зараз йому 55 років. Він має освіту лікаря-хірурга, а другу вищу освіту здобув за фахом правознавство. Тягнибок відомий в Україні політик та націоналіст, він є головою Всеукраїнського об’єднання "Свобода", багато разів балотувався до Верховної Ради і три каденції був народним депутатом. У 2010 та 2014 роках також балотувався у президенти України, проте не був обраний.

Арсенія Яценюк та Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Свого часу Олнг Тягнибок був одним із лідерів Майдану під час Революції Гідності, він багато виступав зі сцени та підтримував протестні настрої українців. У Верховній раді Олег Тягнибок запам’ятався яскравими виступами, націоналістичними заявами та навіть бійками своїх однопартійців із представниками інших партій.

Що робить Олег Тягнибок під час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Тягнибок вступив до лав Збройних сил України, він має військове звання майор. З його соцмереж відомо, що він служить у 128 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Цю інформацію також підтвердив однопартієць та заступник Олега Тягнибока у "Свободі" Андрій Іллєнко. В інтерв’ю "Українській правді" він сказав:

"Олег Тягнибок з перших днів перебуває у складі ЗСУ, до речі, як і його брат. Він перебуває у структурах, які займаються організацією сил опору. У всякому разі, він залучений до всіх цих процесів. До речі, його син теж служить – у Національній гвардії", — сказав Іллєнко.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Зазначимо, що у травні 2024 року Олег Тягнибок повідомив, що його 27-річний син Гордій отримав поранення у бою на Бахмутському напрямку. Екс-депутат уточнив, що його сина евакуювали із Бахмутського напрямку через Слов’янськ на Дніпро. На щастя, прогнози лікарів були позитивними.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Олега Тягнибока, яка все життя була у тіні чоловіка-політика. Вони вже понад 30 років разом.