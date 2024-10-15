"Разом нас багато": де зараз гурт "Гринджоли", пісня якого стала гаслом Помаранчевої революції

Чим зараз займаються учасники колись популярного колективу

Гурт "Гринджоли" колись прославився на всю Україну, а їхня пісня "Разом нас багато" стала символом Помаранчевої революції 2004 року. 2005 року вони представляли нашу країну на "Євробаченні". Однак тепер про них майже нічого не чути.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що трапилося з гуртом "Гринджоли", і чим зараз займаються її учасники.

Група "Гринджоли" — що про них зараз відомо

Гурт "Гринджоли" був заснований в Івано-Франківську у 1997 році і складався з двох людей — фронтмена Романа Калина та Романа Костюка, які своєю творчістю продовжили гурт "Нема Марлі". Пізніше до них приєднався ще один музикант-клавішник Олександр Уницький. Їх можна назвати "гуртом однієї пісні" і це пісня "Разом нас багато", яка стала символом Помаранчевої революції і принесла артистам найбільшу славу.

А з’явилася вона спонтанно. Після перших мітингів в Івано-Франківську Роман Калин та його товариш Роман Костюк вирішили написати пісню, яка б підняла бойовий дух українців, які почали виходити на протести у різних містах України. За чотири години вони накидали текст пісні та вже невдовзі вперше заспівали її на мітингу у Франківську. Хтось із протестувальників зняв це на відео та виклав у мережу. Наступного дня цю пісню підхопили протестувальники і в інших містах, а гурт отримав неймовірну хвилю популярності на хвилі протестів.

Вже у 2005 році "Гринджоли" представляли Україну на Євробаченні, яке того року проходило у Києві, після фантастичної перемоги на конкурсі Руслани Лижичко роком раніше. Проте пісня "Гринджоли" "Разом нас багато" посіла аж 19-те місце на конкурсі.

Після Євробачення "Гринджоли" підписали контракт із лейблом Ukrainian Records. До кінця року артисти презентували перший повноцінний альбом, до якого увійшло 16 композицій. А потім вони поїхали у всеукраїнський тур і навіть виступали за кордоном. У 2008-му гурт випустив ще один альбом, який проте не приніс їм бажаного результату. І вже 2009 року "Гринджоли" практично перестали існувати. За словами фронтмена Романа Калина, колектив розпадався поступово — хтось виїхав за кордон, хтось був у групі просто на зарплатні і потім пішов. У якийсь момент обидва Романи, які були стрижнем колективу, зрозуміли, що кожен хоче займатися своєю справою окремо.

Так, і Калин, і Костюк зараз займаються створенням пісень та музики для інших артистів. Як зізнавався фронтмен "Гринджоли", для нього саундпродюсування — це єдине джерело доходу та улюблена справа, якою він тепер і займається. Роман Калин співпрацював і з Іво Бобулом, і зі Степаном Гігою, і з Катериною Бужинською. Також він займається створенням музики для Сергія Лазановського, гуртів 7TEEN’S, ФЛІТ, співачок TAYNA, RINA, RYANA, ROMA TUZ, KRIS.

Роман Калин та співак Сергій Лазановський

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