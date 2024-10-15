"Все рівно" – це калька: 5 правильних способів сказати українською, що вам байдуже

Чому не варто використовувати цей вислів

У повсякденному спілкуванні ми часто стикаємося з ситуаціями, коли хочемо висловити свою байдужість до чогось. Багато хто використовує для цього вислів "все рівно".

Але чи правильно це з погляду української мови? "Телеграф" з'ясував, які альтернативи пропонує українська мова для висловлення байдужості.

Чому "все рівно" — це неправильно?

Ольга Багній, авторка і ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек", пояснює, що конструкція "все рівно" є калькою з російської мови. А отже, вона не відповідає нормам української мови.

Які альтернативи існують

Замість "все рівно" краще використовувати такі варіанти:

Все одно, Байдуже, Однаково, Однаковісінько, Так чи так.

Ці слова та вислови повністю передають значення байдужості і є питомо українськими.

Чому важливо вживати правильні формулювання

Використання правильних мовних конструкцій не лише збагачує наше мовлення, але й допомагає зберегти чистоту української мови. Отже, наступного разу, коли ви захочете висловити свою байдужість, замініть "все рівно" на "все одно" або інший із запропонованих варіантів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як замінити українською вираз "у тому числі". Це простіше, ніж ви думали.