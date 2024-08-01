Жодних "без двадцяти чотири": як правильно відповісти на запитання "Котра година"

Все буде простіше, якщо запам’ятати правило

Багато хто намагається переходити у спілкуванні українською мовою, проте часто припускаються помилок. Ми вже обговорювали, як правильно подякувати українською, тепер порушимо питання, як відповісти на запитання "Котра година?" без росіянізмів.

Про це розповідав відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко. Він зазначив, що багато українців, відповідаючи на запитання "Котра година?", використовують конструкцію з приводом "без" — наприклад, "без двадцяти чотири".

Однак так казати неправильно. Мовник відзначає, що правильно відповісти "третя година сорок хвилин" або "двадцять хвилин до четвертої".

"Уникайте прийменника "без". Його використовують як позначення часу в російській мові", – закликав Олександр Авраменко.

Він дав таку пораду, яка допоможе не плутатися. Якщо велика хвилинна стрілка у правій частині циферблата, то потрібно вживати прийменники "на" або "по" (10:15 – "п’ятнадцять хвилин на одинадцяту" або "п’ятнадцять хвилин по десятій").

Якщо ж велика хвилинна стрілка вже перебігла у ліву частину циферблата, то варто використовувати прийменники "за" або "до" (10:45 – "за п’ятнадцять хвилин одиннадцята", "за четверть одиннадцята", "чверть до одиннадцятої").

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатися та прощатися українською мовою. Також ми писали, як правильно вибачатися українською мовою.