Хороша зарплата та бронь від мобілізації: у Львові пропонують цікаву вакансію

Потрібний досвід роботи

В Україні пропонується чимало вакансій із бронюванням від мобілізації та гарною зарплатою. Наприклад, у Львові шукають конструктора меблів, якому платитимуть від 30 000 до 50 000 гривень та, за необхідності, забронюють від мобілізації.

Вакансія розміщена на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Робітника шукають для роботи у Львові на умовах повної зайнятості. Роботодавець готовий взяти людину з інвалідністю. Проте необхідний досвід роботи від 1 року та вища освіта.

Зазначається, що меблева компанія шукає у свою команду енергійного конструктора для реалізації "амбітних проєктів" (готелі). Претендент крім навичок та досвіду роботи за меблевим напрямком, також має вміти спілкуватися із клієнтами та володіти грамотною українською мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні шукають водія на заробітну плату від 50 до 80 тисяч гривень, можна без досвіду роботи. Готові взяти на роботу жінку-водія, людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера. Компанія зі свого боку при необхідності надає бронювання від мобілізації.