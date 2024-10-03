Підвищення податків "заднім числом": як розрахувати, наскільки зменшиться зарплата

Парламент ще має ухвалити закон

У жовтні на українців чекає підвищення податків "заднім числом". Через це громадяни можуть отримати менші зарплати.

Річ у тім, що Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків 17 вересня. Проте друге читання документ ще не проходив, але нардепи вирішили, що закон набере чинності "заднім числом", тобто з 1 жовтня 2024 року, незалежно від того, коли його ухвалять у цілому.

Таким чином громадяни, у середині жовтня можуть отримати аванс без урахування підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Таким чином, в кінці жовтня, коли закон може набрати чинности, люди можуть отримати не лише меншу суму через підвищення військового збору, так і ще їм не доплатять гроші з авансу.

"Телеграф" вирішив підрахувати, скільки саме грошей може втратити середньостатистичний громадянин України. Для прикладу візьмемо людину, яка отримає середню зарплату.

За даними Державної служби статистики, зараз розмір середньої зарплати в Україні становить майже 21 тисячу гривень. Зараз при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен утримувати (відраховувати) з кожного працівника наступні податки – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%.

Отже, після підвищення ВЗ до 5% з зарплати буде утримано 1050 гривень замість 315. Крім того, буде відраховано 3780 гривень ПДФО. В результаті "на руки" працівник отримає 16170 гривень.

А у випадку, якщо громадянин отримає аванс до підвищення воєнного збору, його розмір буде вираховуватись за ставкою 1,5%. Тобто половина зарплати з вирахуванням 1890 гривень ПДФО та 157 грн ВЗ, а саме 8453 гривні. Але вже в кінці місяця з другої частини зарплати з робітника можуть вирахувати додаткові 3,5% військового збору з авансу, що становитиме ще "мінус" 368 гривень.

Нагадаємо, що у 2025 році фізичні особи-підприємці, швидше за все, будуть знову зобов’язані сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Зупинення дії цієї норми закону про ЄСВ передбачено у прикінцевих положеннях проєкту державного бюджету.