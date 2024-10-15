В Украине хотят повысить зарплаты некоторым чиновникам: кому именно и на сколько

В ВР назвали причину

В Верховной Раде планируют внести изменения в закон о медиа, вступивший в силу в марте 2023 года. В частности, соответствующим законопроектом №12111 предусматривается повышение зарплат членам Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. По ее словам, медийная реформа в Украине продолжается.

"Как показала практика, есть определенные баги и их нужно исправлять, а кое-что содержательно уточнить. Это все "рабочие моменты", которые очень ожидаемы индустрией от парламента для более слаженной работы", — отметила она.

По словам Кравчук, в частности, предлагается привести в соответствие с требованиями ЕС вопросы финансирования Национального совета. Она отметила, что Директива Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах требует, чтобы Нацсовет был надлежаще обеспечен ресурсами и был независим от правительства.

"Вместо этого на сегодняшний день заработная плата членов исчисляется согласно постановлению КМУ №304, а все нормы-гарантии финансирования из закона Украины "О медиа" остановлены законом о бюджете. Еврокомиссия в своем докладе в 2023 году обращала внимание на необходимость улучшить финансирование медиарегулятора. Поэтому, законопроектом предлагается именно на уровне закона, на время войны, определить вдвое уменьшенные должностные оклады членов по сравнению с общими нормами закона", — сообщила нардеп.

Кравчук подчеркнула, что это будет гарантировать независимое от правительства решение этого вопроса и повысит заработную плату. По ее словам, заработная плата членов Нацсовета может быть увеличена с нынешних 50 тысяч гривен до около 80 тысяч.

Напомним, народные депутаты обратились в Конституционный суд с требованием признать незаконным отмену специальных пенсий для экс-нардепов первого-восьмого созывов в 2017 году. Интересно, что один из 56 из них в свое время сам голосовал за эту отмену.