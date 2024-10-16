Українською з розуму не сходять: Авраменко назвав правильний переклад усталеного вислову

Так ми зберігаємо унікальність української мови

У повсякденному спілкуванні українці часто стикаються з проблемою правильного перекладу російських ідіом. Одним з таких випадків є вираз "сойти с ума", який дехто помилково перекладає дослівно як "зійти з розуму".

Така калька з російської не відповідає нормам української мови. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснює, чому це неправильно і як слід говорити натомість.

Поширена помилка

Багато людей, намагаючись перекласти російський вислів "сойти с ума", вдаються до буквального перекладу. Це призводить до появи неправильної форми "зійти з розуму" в українській мові. Така калька не відповідає ідіоматичній структурі української мови.

Правильні українські відповідники

Мовознавець наголошує: "З розуму не сходять. Це російський вислів". Натомість українці мають багатий вибір власних ідіом та виразів, які точно і яскраво передають потрібний зміст. Правильні варіанти перекладу – це:

"З'їхати з глузду" — ідіоматичний вираз, який найближче відповідає російському "сойти с ума". "Збожеволіти" — літературний відповідник, який точно передає значення вислову.

Використання правильних українських відповідників замість кальок з російської мови є важливим аспектом збереження чистоти та самобутності української мови. Це допомагає уникнути засмічення мови русизмами та сприяє розвитку мовної культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно сказати "натощак". Мало хто знає ці аналоги.