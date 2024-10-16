За якими сімейними обставинами можна отримати відстрочку від мобілізації

Опікунів та піклувальників не можуть призвати на службу

Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема її можна оформити за певними сімейними обставинами.

"Телеграф" розповідає, що може бути підставою для отримання відстрочки. Не підлягають мобілізації:

чоловіки та жінки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці;

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, визнаний померлим або відбуває покарання;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);

чоловіки та жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю та або її групи;

усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною або батьками, на підставі висновку медичної комісії.

Також отримати відстрочку від мобілізації можуть:

опікуни недієздатних осіб;

особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І чи II груп;

громадяни, у яких чоловік або дружина мають інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;

особи, у яких батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність І чи II груп, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;

особи, які постійно доглядають за людиною з інвалідністю І чи II груп (за умови відсутності близьких родичів);

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років і одночасно мають чоловіка або дружину, які проходять військову службу.

Нагадуємо, щоб оформити відстрочку, чоловік повинен стояти на військовому обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тоді громадянин може подати документи для підтвердження права на відстрочку, якщо на це є підстави.

Крім того, якщо відстрочка оформлена з порушеннями або неправильно, людина може вважатися такою, що підлягає мобілізації, і отримати повістку від ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК пояснили, за яких умов можуть мобілізувати із відстрочкою. Громадянину необхідно підтвердити своє право відповідними документами.