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За якими сімейними обставинами можна отримати відстрочку від мобілізації

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Мобілізаційний процес
Мобілізаційний процес. Фото Колаж "Телеграфу"

Опікунів та піклувальників не можуть призвати на службу

Попри загальну мобілізацію в Україні, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема її можна оформити за певними сімейними обставинами.

"Телеграф" розповідає, що може бути підставою для отримання відстрочки. Не підлягають мобілізації:

  • чоловіки та жінки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці;
  • чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, визнаний померлим або відбуває покарання;
  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
  • опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);
  • чоловіки та жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю та або її групи;
  • усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;
  • особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною або батьками, на підставі висновку медичної комісії.

Також отримати відстрочку від мобілізації можуть:

  • опікуни недієздатних осіб;
  • особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І чи II груп;
  • громадяни, у яких чоловік або дружина мають інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;
  • особи, у яких батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність І чи II груп, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;
  • особи, які постійно доглядають за людиною з інвалідністю І чи II груп (за умови відсутності близьких родичів);
  • чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років і одночасно мають чоловіка або дружину, які проходять військову службу.

Нагадуємо, щоб оформити відстрочку, чоловік повинен стояти на військовому обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тоді громадянин може подати документи для підтвердження права на відстрочку, якщо на це є підстави.

Крім того, якщо відстрочка оформлена з порушеннями або неправильно, людина може вважатися такою, що підлягає мобілізації, і отримати повістку від ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК пояснили, за яких умов можуть мобілізувати із відстрочкою. Громадянину необхідно підтвердити своє право відповідними документами.

Теги:
#Мобілізація #Опікун #Багатодітні батьки #Відстрочка від мобілізації