По каким семейным обстоятельствам можно получить отсрочку от мобилизации

Опекунов и попечителей не могут призвать на службу

Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. В частности, ее можно оформить по определенным семейным обстоятельствам.

"Телеграф" рассказывает, что может быть основанием для получения отсрочки. Не подлежат мобилизации:

мужчины и женщины, воспитывающие трех или более детей младше 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам более чем на три месяца;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, признан умершим или отбывает наказание;

опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекуны и родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми болезнями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, но без установленной инвалидности (при наличии медицинского заключения);

мужчины и женщины, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью и его группы;

усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;

лица, постоянно ухаживают за тяжелобольным членом семьи: мужем, женой, ребенком или родителями, на основании заключения медицинской комиссии.

Также получить отсрочку от мобилизации могут:

опекуны недееспособных лиц;

лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II групп;

граждане, у которых супруги имеют инвалидность III группы из-за онкологического заболевания, ампутации конечностей или паралитических синдромов;

лица, у которых родители или родители супруга имеют инвалидность I или II групп, при условии отсутствия других, кто может за ними ухаживать;

лица, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I или II групп (при отсутствии близких родственников);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет и одновременно имеющие мужа или жену, проходящих военную службу.

Напомним, чтобы оформить отсрочку, мужчина должен стоять на военном учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Тогда гражданин может подать документы для подтверждения права на отсрочку, если для этого есть основания.

Кроме того, если отсрочка оформлена с нарушениями или неправильно, человек может считаться подлежащим мобилизации и получить повестку от ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК объяснили, при каких условиях могут мобилизовать с отсрочкой. Гражданину необходимо подтвердить свое право соответствующими документами.