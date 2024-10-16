По каким семейным обстоятельствам можно получить отсрочку от мобилизации
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Опекунов и попечителей не могут призвать на службу
Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. В частности, ее можно оформить по определенным семейным обстоятельствам.
"Телеграф" рассказывает, что может быть основанием для получения отсрочки. Не подлежат мобилизации:
- мужчины и женщины, воспитывающие трех или более детей младше 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам более чем на три месяца;
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, признан умершим или отбывает наказание;
- опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- опекуны и родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми болезнями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, но без установленной инвалидности (при наличии медицинского заключения);
- мужчины и женщины, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью и его группы;
- усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;
- лица, постоянно ухаживают за тяжелобольным членом семьи: мужем, женой, ребенком или родителями, на основании заключения медицинской комиссии.
Также получить отсрочку от мобилизации могут:
- опекуны недееспособных лиц;
- лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II групп;
- граждане, у которых супруги имеют инвалидность III группы из-за онкологического заболевания, ампутации конечностей или паралитических синдромов;
- лица, у которых родители или родители супруга имеют инвалидность I или II групп, при условии отсутствия других, кто может за ними ухаживать;
- лица, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I или II групп (при отсутствии близких родственников);
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет и одновременно имеющие мужа или жену, проходящих военную службу.
Напомним, чтобы оформить отсрочку, мужчина должен стоять на военном учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Тогда гражданин может подать документы для подтверждения права на отсрочку, если для этого есть основания.
Кроме того, если отсрочка оформлена с нарушениями или неправильно, человек может считаться подлежащим мобилизации и получить повестку от ТЦК.
Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК объяснили, при каких условиях могут мобилизовать с отсрочкой. Гражданину необходимо подтвердить свое право соответствующими документами.