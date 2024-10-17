Як виглядає "правильна" повістка та які дані мають в ній бути (фото)

Вручати її можуть у будь-якому місці

В Україні під час воєнного стану та мобілізації військовозобов’язаним вручати повістки українцям можуть не лише співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони бувають кількох видів та обов'язково мають містити певні дані.

"Телеграф" розповідає, як має виглядати повістка. Існує три види повісток, в них обов'язково вказується ціль візиту військовозобов’язаного до ТЦК:

Для проходження ВЛК

Для уточнення облікових даних

Для призову на військову службу

Згідно постанові Кабміну №951, передбачено два способи формування повістки. Перший — це паперовий бланк, який заповнюється вручну. Другий спосіб — електронний формат, який передбачає генерування повістки в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим друком. Електронна повістка містить унікальний QR-код для ідентифікації.

У повістці має бути вказано:

прізвище, ім'я та по батькові, дата народження одержувача;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неприбуття.

Як має виглядати паперова повістка:

Раніше "Телеграф" розповідав, які причини вважаються поважними для неявки у ТЦК у зазначений у повістці час. Їх чотири.