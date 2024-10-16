Коли можуть анулювати відстрочку від мобілізації

Неналежно оформлений документ не є гарантією

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Але якщо чоловік отримав відстрочку незаконним шляхом, то її буде анульовано.

Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України. Йдеться про інцидент на Закарпатті, де затримали ректора та проректора приватного університету.

Вони займалися незаконним зарахуванням громадян на бакалаврат до українських і закордонних вишів, надаючи таким чином фіктивні підстави для відстрочки від призову. Під час розслідування було виявлено 225 осіб, які уникали мобілізації через незаконно отримані документи. Комісія Ужгородського РТЦК та СП анулювала всі ці відстрочки.

Тобто, відстрочка, яка оформлена незаконно або неналежним чином, буде скасована.

До речі, фігурантам справи загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадуємо, наявність підстав для відстрочки ще не гарантує автоматичного звільнення від призову. Громадянину необхідно підтвердити своє право відповідними документами.

Крім того, якщо відстрочка оформлена з порушеннями або неправильно, людина може вважатися такою, що підлягає мобілізації, і отримати повістку від ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, хто за законом має право на відстрочку від мобілізації. Чоловіки, які:

мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками медичної комісії;

є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;

є опікунами неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю;

виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність;

доглядають за хворими членами сім’ї.

Також на відстрочку можуть розраховувати інші категорії громадян. До цього списку входять і внутрішньо переміщені особи.