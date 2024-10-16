Лише чотири причини вважаються поважними для неявки за повісткою

Є певні зміни

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Однак є низка випадків, які вважаються поважною причиною для неявки у ТЦК після її отримання.

Як йдеться на сайті Міноборони України, є чотири причини, які визнаються поважними при неявці у ТЦК у зазначений у повістці термін. Зокрема це:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Разом із тим, як пояснила адвокатка Тетяна Савченко "УНІАН", поважність причини неявки в кожному індивідуальному випадку потрібно доводити. Також є певні зміни, які варто врахувати.

"Раніше не було прописано, коли саме людина мала прийти до ТЦК після того, як зникали поважні причини для неявки. Тоді особа могла не з'являтися до наступної повістки. Наразі це законодавчо врегульовано — особа має прийти до ТЦК протягом семи днів після того, як закінчилися поважні причини для неявки, інакше настає відповідальність за неявку за повісткою", – наголосила юрист.

Як повідомляв "Телеграф", українських пенсіонерів, які раніше працювали в силових структурах, почнуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для військового обліку. За законом, ці громадяни можуть бути мобілізовані навіть після виходу на пенсію.