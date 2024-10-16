Не лише ТЦК: хто в Україні може вручити повістку, названо категорії

У цих осіб мають бути відповідні розпорядження від ТЦК

В Україні під час воєнного стану та мобілізації військовозобов’язаним громадянам продовжують вручати повістки. Робити це можуть не лише співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це сказав адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак, пише 24 канал. За його словами, згідно з постановою Кабміну, повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи чи навчання, у громадському місці тощо.

Усього є кілька категорій людей, які уповноважені видавати українцям повістки.

Хто може вручати повістки

представники органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);

керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів;

голови правління ОСББ будинку, де мешкає військовозобов’язаний.

Юрист наголосив, що ті, хто вручає повістки, повинні мати розпорядження від ТЦК.

"Начальник ТЦК формує розпорядження, в якому зазначає, що уповноважує певного директора підприємства вручити повістки своїм співробітникам. Одну, дві, три, або будь-яку іншу кількість, і видає йому пачку повісток. Глобально, ця історія має виглядати так", – пояснив Андрій Новак. .

Працівники поліції не мають повноважень видавати повістки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чекає на чоловіків, які вчасно не заберуть свою повістку з пошти.