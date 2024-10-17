Укр

Как выглядит "правильная" повестка и какие данные должны в ней быть (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Повестка в почтовом ящике Новость обновлена 17 октября 2024, 13:09
Повестка в почтовом ящике. Фото varta1.com.ua

Вручать ее могут в любом месте

В Украине во время военного положения и мобилизации военнообязанным вручать повестки украинцам могут не только сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они бывают нескольких видов и должны содержать определенные данные.

Телеграф рассказывает, как должна выглядеть повестка. Существует три вида повесток, в них обязательно указывается цель визита военнообязанного в ТЦК:

  • Для прохождения ВЛК
  • Для уточнения учетных данных
  • Для призыва на военную службу

Согласно постановлению Кабмина №951, предусмотрены два способа формирования повестки. Первый – это бумажный бланк, который заполняется вручную. Второй способ – электронный формат, предусматривающий генерирование повестки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов с последующей печатью. Электронная повестка содержит уникальный QR-код для идентификации.

В повестке должно быть указано:

  • фамилия, имя и отчество, дата рождения получателя;
  • название ТЦК, выдавшего повестку;
  • цель вызова в ТЦК;
  • место, день и время явки по вызову;
  • подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неприбытия.

Как должна выглядеть бумажная повестка:

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие причины считаются уважительными для неявки в ТЦК в указанное в повестке время. Их четыре.

Теги:
#Война #Мобилизация #Повестка