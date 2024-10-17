Как выглядит "правильная" повестка и какие данные должны в ней быть (фото)

Вручать ее могут в любом месте

В Украине во время военного положения и мобилизации военнообязанным вручать повестки украинцам могут не только сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они бывают нескольких видов и должны содержать определенные данные.

Телеграф рассказывает, как должна выглядеть повестка. Существует три вида повесток, в них обязательно указывается цель визита военнообязанного в ТЦК:

Для прохождения ВЛК

Для уточнения учетных данных

Для призыва на военную службу

Согласно постановлению Кабмина №951, предусмотрены два способа формирования повестки. Первый – это бумажный бланк, который заполняется вручную. Второй способ – электронный формат, предусматривающий генерирование повестки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов с последующей печатью. Электронная повестка содержит уникальный QR-код для идентификации.

В повестке должно быть указано:

фамилия, имя и отчество, дата рождения получателя;

название ТЦК, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неприбытия.

Как должна выглядеть бумажная повестка:

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие причины считаются уважительными для неявки в ТЦК в указанное в повестке время. Их четыре.