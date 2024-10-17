Как выглядит "правильная" повестка и какие данные должны в ней быть (фото)
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Вручать ее могут в любом месте
В Украине во время военного положения и мобилизации военнообязанным вручать повестки украинцам могут не только сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они бывают нескольких видов и должны содержать определенные данные.
Телеграф рассказывает, как должна выглядеть повестка. Существует три вида повесток, в них обязательно указывается цель визита военнообязанного в ТЦК:
- Для прохождения ВЛК
- Для уточнения учетных данных
- Для призыва на военную службу
Согласно постановлению Кабмина №951, предусмотрены два способа формирования повестки. Первый – это бумажный бланк, который заполняется вручную. Второй способ – электронный формат, предусматривающий генерирование повестки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов с последующей печатью. Электронная повестка содержит уникальный QR-код для идентификации.
В повестке должно быть указано:
- фамилия, имя и отчество, дата рождения получателя;
- название ТЦК, выдавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- место, день и время явки по вызову;
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неприбытия.
Как должна выглядеть бумажная повестка:
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие причины считаются уважительными для неявки в ТЦК в указанное в повестке время. Их четыре.