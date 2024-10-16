Кого з пенсіонерів можуть мобілізувати: є декілька категорій

Не всі чоловіки виходять на пенсію в 60 років

В Україні пенсіонерів, які раніше працювали в силових структурах, почнуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для військового обліку. За законом, ці громадяни можуть бути мобілізовані навіть після виходу на пенсію.

Про це детальніше розповіли юристи сервісу "Консультант" в Instagram. Пенсіонери силових структур також зобов’язані бути на військовому обліку для зміцнення оборони держави під час війни.

Мобілізація стосується колишніх співробітників таких структур, як Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ (МВС), Служба безпеки України (СБУ) та інших силових відомств.

Попри пенсійний вік, ці особи зобов'язані стати на військовий облік і можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Нагадуємо, що мобілізації підлягають деякі пенсіонери. За чинним законодавством, в армію беруть до 60 років, що часто збігається з пенсійним віком чоловіків. Зазначимо, що на пенсію в 60 виходять за умови наявності 31 року страхового стажу.

Проте деякі категорії працівників, такі як шахтарі, металурги та інші особи, що виконують важкі або шкідливі для здоров’я роботи, можуть вийти на пенсію раніше. Якщо такий пенсіонер не досягнув 60-річного віку і є придатним за станом здоров'я, то його пенсійний статус не впливає на можливість мобілізації.

Окремо варто згадати про військових пенсіонерів. Вони виходять на пенсію раніше, часто у 43 роки, оскільки розпочинають свою службу з курсантських лав. Такі особи можуть бути мобілізовані за їхньою військово-обліковою спеціальністю і лише на певні посади відповідно до їхнього військового звання.

Таким чином, пенсійний статус не завжди звільняє людину від мобілізації , якщо вона не досягла граничного віку або не має серйозних проблем зі здоров'ям.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків до 25 років підлягає мобілізації. Згідно з українським законодавством, чоловіки, які є призовниками, офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних сил до досягнення відповідного віку, однак є винятки.