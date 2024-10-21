Головою "УЗ" став Олександр Перцовський: що відомо про нього

Чим відзначився до роботи у відомстві

У понеділок, 21 жовтня, Уряд призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександра Перцовського терміном на три роки. При цьому у відомстві звільнили з посад трьох членів правління держкомпанії.

Про це повідомила пресслужба "УЗ". Там зазначили, що Євген Лященко, який обіймав посаду голови правління УЗ, до завершення контракту з "УЗ" продовжить працювати на посаді члена правління. Контракт із Лященком було укладено в березні 2023 року, він закінчується в березні 2025 року.

Також з посад членів правління "УЗ" звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. Раніше повідомлялося, що на початку жовтня Лященко подав у відставку з посади голови правління УЗ.

Олександр Перцовський — що відомо

Перцовський був членом правління "УЗ" і до останнього часу керував пасажирським напрямком на посаді директора філії "Пасажирська компанія".

Перцовський прийшов в "УЗ" у жовтні 2020 року і його призначили в.о. члена правління компанії, а за рік затвердили в цьому статусі. До цього, у 2016-2020 рр., був першим заступником гендиректора АТ "Укрпошта", а ще раніше, з 2010 до 2016 рр., працював на керівних посадах у Deutsche Post DHL Group у США та Сінгапурі.

Як зазначалося за інформацією джерел, близьких до "УЗ", Лященко на посаді члена правління буде, як і раніше, курирувати напрямок фінансів.

Що цікаво, ще у 2020 році Перцовський був у кандидатах на посаду голови "УЗ", втім його так і не призначили.

Як живе новопризначений голова "УЗ"

У єдиному державному реєстрі декларацій є тільки один документ. Він датується 2017 роком. Тоді Олександр Перцовський у своїй декларації вказав скромні статки. Він не надав жодних даних про членів сімʼї, інформацію про транспортні засоби.

А ось у графі "Грошові активи" вказано багато пунктів, які декларував Перцовський. З ними можна ознайомитись нижче.

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