Голова МСЕК зробила "інвалідами" півсотні прокурорів на Хмельниччині (оновлено)

Прокурори з такою інвалідністю нібито продовжують отримувати від держави пенсії

Півсотні прокурорів Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" голова обласної МСЕК (медико-санітарної комісії) Тетяна Крупа, викрита нещодавно на незаконному збагаченні. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали лише встановлених 50 прокурорів-"інвалідів" від платників податків, це як мінімум 54,1 мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український журналіст, головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов, посилаючись на обставини справи, які стали відомі виданню. Зазначається, що правоохоронні органи Хмельницької області нібито могли знати про масштабну корупційну схему, яку організувала "слуга народу" Крупа.

"Більшість громадян, які принесли хабарі останнім часом – жінки. Суть схеми в тому, що при наявності жінки-інваліда її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. І статистика ухилянтів приховується, бо нікому не кинеться в очі, що інвалідність оформлюють жінки. Корупція стала інструментом антидержавних дій в області — для зриву мобілізації", — пише Бутусов.

Він зазначив, що прокурори з такою інвалідністю нібито продовжують отримувати від держави пенсії.

"Виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі всі задокументували. Давайте подивимося на орган, який відповідає за дотримання законності та державне звинувачення – обласну прокуратуру Хмельницької області. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи (син Тетяни. – Ред.)", — зазначає Бутусов.

Журналіст також наводить список таких прокурорів з "інвалідністю" :

" З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив лише один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури… Згідно з рішенням МСЕК, на Хмельниччині майже не залишилося здорових прокурорів", – повідомляє Бутусов.

Він наголосив, що якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали лише встановлених 50 прокурорів-"інвалідів" від платників податків, це як мінімум 54,1 мільйона гривень – деякі оформляли пенсії з 2016 року, деякі останнім часом.

"Фактично ми бачимо тісне переплетіння інтересів місцевих чиновників, які діють як одна єдина злочинна організація, підтримують та прикривають одне одного, володіють десятками та сотнями гектарів землі, купують собі будь-які необхідні рішення, відкрито вимагають хабарі та сприяють ухилянню від мобілізації. Тетяна Крупа діяла при чотирьох президентах, невдало балотувалась від Блоку Порошенко у 2015-му, але у 2020-му отримала місце депутата Слуги народу, стала депутатом обласної ради, після чого у 2020-му отримала посаду голови Пенсійного фонду для свого сина Олександра. Усі ці посади були, як ми розуміємо, отримані не випадково, посади отримали ті, хто найкраще "заносить" готівку з хабарів в усі потрібні кабінети", — йдеться у повідомленні.

Також 2020-го отримав посаду прокурора області Олексій Олійник. Бутусов зазначив, що, очевидно, всі рішення МСЕК Хмельницької області щодо видачі свідоцтв про інвалідність усім працівникам правоохоронних органів Хмельницької області, а також членам їхніх сімей мають бути переглянуті.

"Всі правоохоронці, які отримали інвалідність та пенсії з рук сім’ї Крупи, і не мають реальної інвалідності через особисту участь у бойових діях, мають бути негайно звільнені з правоохоронних органів та державної служби, засуджені, майно та гроші злочинців мають бути конфісковані для повного відшкодування втрат Пенсійного фонду", — підсумував журналіст.

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В офісі Генпрокурора повідомили про підписання наказу про проведення службового розслідування.

"Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, що стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збирання інформації та документів для з'ясування цих обставин", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Тетяна Крупа виявила значні суми в польських банках. Як виявилося, сотні тисяч доларів вона поклала на рахунок ще 2022 року.