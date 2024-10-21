Що відомо про керівницю Черкаської облпрокуратури Шевцову, яка отримала майже понад 700 тис. пенсії

Має кілька відзнак і одна з них "за сумлінну службу в органах прокуратури"

Керівник Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова отримала 785 тис. грн пенсії протягом 2023 року. 42-річна громадянка має такі виплати, ймовірно, через оформлену інвалідність.

"Телеграф" розповість, що відомо про молоду пенсіонерку з прокуратури Черкащини. А також, які нагороди вона має.

Катерина Шевцова народилася 20 серпня 1982 року у Харкові. Вона здобула вищу освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

І вже від 2004 року працювала в органах прокуратури. Щоб обійняти посаду керівниці обласного органу їй знадобилось майже 10 років.

Зазначається, що свій кар'єрний шлях Шевцова почала як помічниця Харківського міжрайонного транспортного прокурора. Потім перейшла у помічники. прокурора м. Харкова. Згодом стала старшим помічником Харківського міжрайонного природоохоронного прокурора, старшим прокурором Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури, Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері, прокурором та старшим прокурором відділів Харківської обласної прокуратури, заступником прокурора Ленінського району м. Харкова, керівником та першим заступником Харківської місцевої прокуратури № 1, керівником Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.

І вже далі вона перебралась до Вінницької обласної прокуратури, де була заступником керівника.

З 31 жовтня 2023 року її призначили керівником Черкаської обласної прокуратури наказом Генерального прокурора. Саме з цього періоду Шевцовій почала приходити пенсія, якої за рік назбиралось на суму у 785 тис. грн.

Проте Шевцова також нагороджена нагрудними знаками "За сумлінну службу в органах прокуратури" та "Почесний працівник прокуратури України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що названо топ-10 прокурорів України з найбільшими пенсіями.