Розкішна квартира та машини: родина ексчиновника "Укрзалізниці" обзавелася дорогим майном після його звільнення — Bihus.Info

Едуард Крицін з 2021 року працював в "Укрзалізниці", а у вересні 2023-го термін його контракту закінчився і він пішов з посади

Через деякий час після звільнення з посади директора з економічної та інформаційної безпеки в "Укрзалізниці" Едуарда Кріцина, у його сім’ї з’явилася дорога нерухомість та автомобілі. Його неодноразово помічали в елітному ЖК Французький квартал у Києві.

Детальну інформацію про це було опубліковано у розслідуванні Вадима Коршенка на Bihus.Info. Зазначається, що Едуард Кріцин з 2021 року працював директором з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці", а у вересні 2023-го термін його контракту закінчився і він пішов з посади.

Після цього у його сім’ї з’явилися активи більш ніж на $300 тис. Так, у листопаді 2023 року на доньку Кріцин оформили нову Toyota Camry Hybrid. Вартість цього авто стартує від $34,5 тис.

У лютому поточного року донька Кріцина стала власницею квартири площею 83 м², паркомісця та веломісця у столичному ЖК "Французький квартал". Орієнтовна ціна нерухомості — $283,5 тис. При цьому вона не має бізнесу і не зареєстрована як ФОП.

Самого Кріцина журналісти також нерідко зустрічали у Французькому кварталі. Сам він розповів Bihus.Info, що не мешкає там, а відвідує друзів. Також він не став заперечувати, що допоміг своїй дочці з покупкою квартири в цьому ЖК. Джерелами фінансування нерухомості він назвав дохід від продажу двох автомобілів сім’ї (загалом $59,6 тис.) та позику у розмірі $100 тис.

За даними останньої опублікованої декларації Кріцина на 2022 рік, у нього було $100 тис. і 500 тис. заощаджень, а річний дохід — зарплата і пенсія, склав 2,1 млн грн.

Орієнтовна зарплата за дев’ять місяців роботи на "Укрзалізниці" у 2023 році до звільнення складає $40 тис. Варто нагадати, що вартість донькової нерухомості склала понад 300 тисяч доларів.

У травні 2023 року, поки Кріцин ще обіймав свою посаду в "Укрзалізниці", у його кабінеті проводили обшук НАБУ та САП. Тоді у нього вилучили $17450 та мобільні телефони. Слідчі дії велися в рамках кримінального провадження щодо заволодіння коштами "Укрзалізниці".

Тоді підозру вручили колишньому раднику Офісу президента та працівнику СБУ Артему Шилу. За версією слідства, він входив до групи, яка сприяла перемогам конкретних фірм на закупівлі Укрзалізниці та відповідно заробляла за рахунок завищення вартості товарів.

"На посаді першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Шило надіслав листи-попередження до "Укрзалізниці" про зв’язки частини учасників тендерів з Росією. Зокрема, такі листи-попередження приходили і, на ім'я Едуарда Кріцина. Таким чином, за версією слідства, Шило намагався усунути від участі в торгах конкурентів "потрібних" фірм.

Попри обшуки в кабінеті та вилучені особисті речі, Кріцин не підозрюваний у цьому кримінальному провадженні правоохоронців.

До речі, у минулому Кріцин працював у Службі безпеки України. У різні роки очолював управління Служби безпеки Харківщини, Дніпропетровщини та Херсонщини. У період з 2015 до 2016 року був головою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. У той самий час він був керівником підозрюваного Артема Шила. Також дружина та старша дочка Едуарда Кріцина були бізнес-партнерами по Бухгалтерському центру "Альфа-Омега" дружини Артема Шила — Ірини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишньому співробітнику Міністерства освіти й науки (МОН) повідомили про підозру через приниження національної честі та гідності.