Кадрові зміни у Кабміні: кого звільнили та призначили

Зміни торкнулись кількох міністерств

У п'ятницю, 11 жовтня, у Кабінеті міністрів України відбулись чергові кадрові зміни. Так, уряд не тільки призначив нових заступників міністру оборони Рустему Умєрову, а й звільнив кілька посадовців.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, заступником очільника Міноборони став Сергій Мельник.

На посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції призначила Сергія Боєва, попередньо звільнивши його з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.

Також було звільнено:

Балануци Олександра Олександровича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Янчука Михайла Олександровича з посади Голови Державного агентства водних ресурсів України;

Рівтіна Максима Леонідовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Водночас у Кабміні одразу провели і призначення кількох осіб на нові посади. Так, Денисюк Марина Олександрівна стала заступником Міністра розвитку громад та територій України.

Окрім цього, Гопчак Ігор Васильович тимчасово виконуватиме обов'язки Голови Державного агентства водних ресурсів України.

Раніше "Телеграф" писав, що двох нардепів виключили з Комітету Ради.