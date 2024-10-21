Главой "УЗ" стал Александр Перцовский: что известно о нем

Чем отличился для работы в ведомстве

В понедельник, 21 октября, правительство назначило председателем правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александра Перцовского сроком на три года. При этом в ведомстве уволили с должностей трех членов правления госкомпании.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ". Там отметили, что занимавший должность председателя правления УЗ Евгений Лященко до завершения контракта с "УЗ" продолжит работать в должности члена правления. Контракт с Лященко был заключен в марте 2023 года, он истекает в марте 2025 года.

Также с должностей членов правления "УЗ" уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин. Ранее сообщалось, что в начале октября Лященко подал в отставку с поста председателя правления УЗ.

Александр Перцовский — что известно

Перцовский был членом правления "УЗ" и до последнего времени руководил пассажирским направлением в должности директора филиала "Пассажирская компания".

Перцовский пришел в "УЗ" в октябре 2020 года и был назначен и.о. члена правления компании, а через год утвердили в этом статусе. До этого, в 2016-2020 гг., был первым заместителем гендиректора АО "Укрпочта", а еще раньше, с 2010 по 2016 гг., работал на руководящих должностях в Deutsche Post DHL Group в США и Сингапуре.

Как отмечалось по информации источников, близких к "УЗ", Лященко в должности члена правления будет по-прежнему курировать направление финансов.

Что интересно, еще в 2020 году Перцовский был в кандидатах на должность главы "УЗ", впрочем, его так и не назначили.

Как живет новоназначенный глава "УЗ"

В едином государственном реестре деклараций есть только один документ. Он датируется 2017 годом. Тогда Александр Перцовский в своей декларации указал скромное состояние. Он не предоставил никаких данных о членах семьи, информации о транспортных средствах.

А вот в графе "Денежные активы" указаны многие пункты, которые декларировал Перцовский. С ними можно ознакомиться ниже.

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