У Хмельницькому звільнили обласного прокурора. У яких скандалах він "засвітився"

Звільнення сталося на тлі недавніх корупційних скандалів

Прокурора Хмельницької області Олексія Олійника звільнено з посади за власним бажанням. Звільнення відбулося на тлі недавніх корупційних скандалів, зокрема, за участю голови обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Про це повідомив прес-центр Офісу генерального прокурора. За попередніми даними, Олійник одержав незаконним шляхом інвалідність.

Факт оформлення Олійником інвалідності озвучив журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. На своїй сторінці у Facebook він опублікував імена 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури на чолі з Олійником. За словами журналіста, майже всі вони здобули інвалідність 2-ї групи, коли центр медико-соціальної експертизи очолювала Тетяна Крупа.

Бутусов додав, що Олійник 2005 року нібито отримав травму на робочому місці під час вивчення матеріалів кримінальної справи. Ті самі слова заявляв і сам Олійник, але його слова нічим документально не підтверджені, зазначив Бутусов. І лише у 2017 році рішенням головного лікаря МСЕК Крупи Олійнику було оформлено інвалідність 2-ої групи довічно. Тоді ж він разом із дружиною отримав пенсію.

Сам уже колишній прокурор заперечує, що отримав інвалідність, оминаючи закон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яке покарання загрожує тим ухилистам, які зверталися до "мільйонерки" та голови МСЕК Хмельницької області.