Нова модель підготовки, залучення досвідчених інструкторів і не тільки: зміни в мобілізації з грудня

Є чотири пункти

В Україні триває мобілізація і головнокомандувач Збройних Сил України анонсував нововведення, які пов'язані з військовою підготовкою — збільшення її тривалості, нові методи навчання та залучення досвідчених інструкторів.

Як сказав Генерал Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, під час робочої наради, рішення щодо нової моделі базової загально військової підготовки планується ухвалити у грудні 2024 року. Про це повідомили в ЗСУ.

Тож, основні зміни:

розглянути питання поліпшення підготовки військовослужбовців;

збільшення тривалості базової загальної військово підготовки до півтора місяця. Сирський зауважив, якщо ситуація на фронті дасть змогу, то термін можуть ще подовжити;

нові підходи, що використовуються Десантно-штурмовими військами, мають бути впроваджені й в інших підрозділах ЗСУ. Ця можливість дасть військовослужбовцям адаптуватись до різних бойових умов, а також поліпшить підготовку;

посилення комплектування інструкторських посад. Генерал наголосив, що військові, що навчають інших бійців, повинні мати актуальний бойовий досвід, адже це забезпечить високу якість навчання.

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