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У шлюбі вже понад 25 років: як виглядає дружина Арсенія Яценюка, яка подарувала йому двох дочок

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Терезія Гур старша за чоловіка на 4 роки Новина оновлена 29 березня 2025, 12:19
Терезія Гур старша за чоловіка на 4 роки. Фото Колаж "Телеграфу"

Історія подружжя почалася зі службового роману

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, якого нещодавно потролили за готовність служити у ЗСУ, вже багато років знаходиться у шлюбі з Терезією Гур. Подружжя одружене вже більш як 25 років і має двох доньок.

Відомо, що Терезія старша за чоловіка на 4 роки. "Телеграф" розповідає, чим зараз займається дружина Арсенія Яценюка та як вона виглядає.

Терезія Яценюк — що про неї відомо

Тереза Вікторівна Гур народилася 1970 року. Вона — дочка відомих вчених-філософів із Київського політеху. Закінчила Київський інститут культури за спеціальністю "бібліограф науково-технічної літератури та літературознавець".

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Терезія з батьком Віктором Гуром. Фото: facebook.com/tereziya.yatsenyuk
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Роман пари розпочався на роботі у банку "Райффайзен банк Аваль". Саме жінка зробила перший крок у стосунках – вона запропонувала Яценюкові зустрітися за чашкою кави. Пізніше політик зізнавався, що це було кохання з першого погляду.

Весілля пари відбулося 30 квітня 1999 року. Вбрання молодої на заході відрізнявся особливою елегантністю: срібляста сукня та довгі білі рукавички.

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У подружжя двоє дітей — доньки Христина (1999) та Софія (2004). У 2015 році Софія брала участь у кастингу українського музичного шоу "Голос. Діти", але не пройшла до наступного етапу.

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Фото: unian
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Як зараз виглядають Софія та Христина Яценюки

Чим зараз займається Терезія Яценюк

Після заміжжя та народження дітей Терезія зосередилася на сімейному житті. Паралельно, вона — голова Наглядової ради благодійного сімейного фонду "Відкрий Україну".

Терезія Яценюк
Як зараз виглядає Терезія Яценюк. Фото: facebook.com/tereziya.yatsenyuk

У 2018 році у ЗМІ писали, що дружина Яценюка влаштувалась психологом у відділенні реабілітації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Терезія продовжує займатися психологією та психоаналізом. Принаймні так написано на особистій сторінці Яценюк у Фейсбуці. Судячи з публікацій в акаунті, дружина Арсенія Петровича бере участь у семінарах та веде лекції.

терезія яценюк фейсбук

Раніше ми писали про дружину скандального голови Пентагону Піта Хегсета. Виявляється, вона розвалила його попередній шлюб.

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#Арсеній Яценюк #Терезія Яценюк