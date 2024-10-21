Чому посилилися рейди ТЦК: нардеп назвав вагому причину

Темпи мобілізації не знизилися, проте армії потрібно більше людей

Україна потребує збільшення темпів мобілізації через настання росіян. Проте влада не знає, чи допомагає цьому проведення рейдів ТЦК.

Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі "Ліга". За його словами, це пов’язано з тим, що росіяни посилили наступальні дії, що потребує відповідної реакції від Сил оборони.

Він наголосив, що темпи набору людей зберігаються, проте для протидії росіянам необхідно більше. При цьому нардеп зазначив, що з цим пов’язані посилені рейди співробітників Територіальних центрів комплектації та правоохоронців, проте він не знає, наскільки вони є ефективними.

"Наразі я не маю точних цифр, наскільки збільшилася кількість мобілізованих завдяки таким заходам", — сказав Чернєв.

Як повідомлялося раніше, заступник голови комітету Верховної Ради з аграрної політики Степан Чернявський заявив, що рейди та затримання з боку ТЦК не припиняться, поки мобілізацію не переведуть на "ринкові відносини". Це означає економічне бронювання та підвищення грошового забезпечення військових.