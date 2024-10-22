Новая модель подготовки, привлечение опытных инструкторов и не только: изменения в мобилизации с декабря
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Есть четыре пункта
В Украине идет мобилизация и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины анонсировал нововведения, связанные с военной подготовкой — увеличение ее продолжительности, новые методы обучения и привлечение опытных инструкторов.
Как сказал Генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, во время рабочего совещания, решение о новой модели базовой общевоенной подготовки планируется принять в декабре 2024 года. Об этом сообщили в ВСУ.
Итак, основные изменения:
- рассмотреть вопросы улучшения подготовки военнослужащих;
- увеличение продолжительности базовой общей военно-подготовки до полутора месяцев. Сырский заметил, что если ситуация на фронте позволит, то срок могут еще продлить;
- новые подходы, используемые Десантно-штурмовыми войсками, должны быть внедрены и других подразделениях ВСУ. Эта возможность позволит военнослужащим адаптироваться к разным боевым условиям, а также улучшит подготовку;
- усиление комплектования инструкторских должностей. Генерал подчеркнул, что военные, обучающие других бойцов, должны обладать актуальным боевым опытом, ведь это обеспечит высокое качество обучения.
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