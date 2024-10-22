Новая модель подготовки, привлечение опытных инструкторов и не только: изменения в мобилизации с декабря

Есть четыре пункта

В Украине идет мобилизация и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины анонсировал нововведения, связанные с военной подготовкой — увеличение ее продолжительности, новые методы обучения и привлечение опытных инструкторов.

Как сказал Генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, во время рабочего совещания, решение о новой модели базовой общевоенной подготовки планируется принять в декабре 2024 года. Об этом сообщили в ВСУ.

Итак, основные изменения:

рассмотреть вопросы улучшения подготовки военнослужащих;

увеличение продолжительности базовой общей военно-подготовки до полутора месяцев. Сырский заметил, что если ситуация на фронте позволит, то срок могут еще продлить;

новые подходы, используемые Десантно-штурмовыми войсками, должны быть внедрены и других подразделениях ВСУ. Эта возможность позволит военнослужащим адаптироваться к разным боевым условиям, а также улучшит подготовку;

усиление комплектования инструкторских должностей. Генерал подчеркнул, что военные, обучающие других бойцов, должны обладать актуальным боевым опытом, ведь это обеспечит высокое качество обучения.

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