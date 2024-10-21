Чи можуть мобілізувати чоловіка проти його волі: відповідь юриста

Заброньованих і чоловіків з відстрочкою не можуть примусово призвати на службу

В Україні під час воєнного стану мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Однак є певні винятки.

Адвокатка і заступниця голови військового комітету Асоціації правників України Катерина Аніщенко розповіла для порталу "Факти ICTV", чи можлива примусова мобілізація в Україні. Вона зазначає, що є певний порядок проведення призову громадян на службу під час воєнного стану.

За словами Аніщенко, примусово відправляти на фронт без згоди громадянина заборонено законом.

"Проти власної волі особу не можуть відвезти на фронт, адже це порушення чинного законодавства. Є певний Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — підкреслює адвокатка.

Громадянин може написати відмову від повістки та буде нести адміністративну відповідальність. Для чоловіків, які систематично ухиляються від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років.

"Особи, які не оновлюють дані, не з’являються у ТЦК після отримання повістки, ухиляються від проходження військово-лікарської комісії, можуть бути оголошені у розшук, а також притягнуті до адміністративної відповідальності", — додає юристка.

Аніщенко зазначає, що не можуть призвати на службу заброньованих громадян на період мобілізації підприємствами, осіб з інвалідністю, які мають висновок ВЛК про непридатність до військової служби, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, вихователів, а також багатодітних батьків, які мають трьох або більше дітей.

Також не можуть бути мобілізовані особи старше 60 років або молодші 18 років . Однак, ці категорії можуть добровільно вступити до лав ЗСУ, якщо мають таке бажання.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може законно виїхати за кордон під час війни. Є низка підстав, за якими деякі військовозобов'язані громадяни можуть покинути межі країни.