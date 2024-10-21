Позбавлення водійських прав і не тільки: що загрожує чоловіку, який ігнорує повістку

У військкоматі можуть заочно виносити постанову про накладення штрафу

В Україні триває загальна мобілізація і всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні з'являтися за до військкомату, у разі вручення повістки. Проте багато хто намагається уникнути виконання цього обов'язку.

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "АКТ", керівник практики військового права Микола Онісковець у коментарі УНІАН розповів, що за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема штрафи, а в деяких випадках можливе затримання.

Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), особи, які ігнорують повістки, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. При цьому, в умовах воєнного стану представники ТЦК можуть заочно виносити постанову про накладення штрафу без складання протоколу.

Якщо не з'явитися до ТЦК та СП за повісткою, яка надіслана поштою, а також не сплатити штраф , виконавча служба може заблокувати банківські рахунки, або й накласти арешт на майно військовозобов'язаного.

"В умовах воєнного стану представникам ТЦК не треба складати протокол, вони можуть заочно виносити постанову, і її зобов'язані направити відповідній особі. Громадянин може або сплатити штраф, зазначений у постанові, або оскаржити її. Якщо особа не сплатить або не оскаржить постанову, надалі її буде скеровано до виконавчої служби, що надалі може призвести до накладення арешту на рахунки та майно", — підкреслює адвокат.

Онісковець зазначив, що якщо громадянин не з'являється за повісткою, ТЦК може звернутися до поліції з вимогою адміністративного затримання та доставки особи до територіального центру комплектування. Поліція має право прийти до місця проживання порушника або зателефонувати йому.

Якщо правоохоронці не можуть затримати порушника, ТЦК надсилає офіційну вимогу з'явитися за повісткою. Цей документ вважається врученим навіть у випадку, якщо особа його не отримає або відмовиться прийняти.

Фахівець права зазначає, що у разі подальшого ігнорування цієї вимоги, військкомат може звернутися до суду з проханням тимчасово обмежити особі право керувати транспортними засобами.

Раніше "Телеграф" писав, що не варто робити, якщо вас зупинили представники ТЦК. Нерідко перевірки громадян закінчуються конфліктом.