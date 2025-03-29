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"Укрзалізниця" відновила онлайн-продаж квитків, але є нюанс

Автор
Олена Руденко
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Квитки на потяги вже можна купити онлайн
Квитки на потяги вже можна купити онлайн. Фото Колаж "Телеграфа"

Черг біля вокзальних кас вже нема

"Укрзалізниця" відновила свої онлайн-сервіси після масштабної кібератаки 23 березня. У суботу, 29 березня система працює стабільно.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Укрзалізниці". У мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками. Протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів.

"Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал … Черг біля вокзальних кас не спостерігається, все спокійно, їдемо далі за розкладом", — йдеться у повідомленні.

У додатках пасажирів обнулилася історія подорожей. Інформація про попередні поїздки та "обіймашки" (знижки) також зникла.

"Ми бачимо, як ви сумуєте за обіймами в додатку. І ми теж. Але знайте: всі вкрадені росіянами обійми ми повернемо. Навіть більше. Бо вони не зможуть вкрасти головне — нашу любов, нашу єдність і нашу залізну волю. Тримаймося разом. Обіймаємо кожного з вас, і вже скоро — офіційно в застосунку!", — відповів перевізник на питання про відновлення "обіймашок".

Нагадаємо, 23 березня на онлайн-системи "Укрзалізниці" було здійснено масштабну таргетовану кібератаку. Рух поїздів був стабільним, вони курсували чітко без затримок, але онлайн-продажі квитків внаслідок атаки стали недоступними. Відновлення тривало кілька діб.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат (Слуга народу), член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко припустив, що кібератака на "Укрзалізницю" могла стати наслідком витоку інформації. За його словами, кібербезпекою компаній на кшталт "УЗ" займаються їхні власні фахівці, а держава до цього не має відношення.

Теги:
#Укрзалізниця #Квитки #Кібератака